JUHTKIRI | Kraanivee usalduskriis Kuressaares: uurimine peab siin olema kiire ja tõhus

Sel nädalavahetusel muutus kunagine veereklaam „Pakun kraanivett“ irvhammaste suus „heaks“ sooviks vaenlasele või lihtlabaseks aasimiseks teemal, et näe, vandenõuteooriad vastavadki tõele – joome kraanist mürki! Nali naljaks, aga see on tõsine asi, kui joogivesi meil siin Eestis alt veab. Selline vesi, mis tuleb linna süsteemist, otse kraanist.