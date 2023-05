VALIMISED LÄHENEVAD: Türgi opositsioonipoliitiku bussi loobiti kividega

Kui Kilicdaroglu peaks sel pühapäeval toimuvatel valimistel praegusel presidendil Recep Tayyip Erdoganil selja prügiseks tegema, saaks just Imamoglust järgmine asepresident. Ilmselt seetõttu otsustaski Istanbuli linnapea võtta enda õlule keerulise ülesande pidada kampaaniaüritust konservatiivses Erzurumi linnas, kus on palju Erdogani toetajaid. Just viimased hakkasidki kividega opositsiooniliikmete bussi loopima.