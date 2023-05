HAIGUSPUHANG NIIDAB SAARLASI! Kuna kraanivesi on kahtlane, haigutab pudelivee riiulitel tühjus. Haigla ravijuht: noorim patsient on aastane

Kuressaare haigla ravijuhi Edward Laane sõnul on olukord kontrolli all. „Ummistust pole olnud ei EMOs ega haiglas. Kui kõik pöördumised kokku võtta, siis on olnud tänaseks umbes 30 inimest,“ rääkis Laane Õhtulehele. Haiglaravi on vajanud kaks inimest, ühel nendest on seisund raske.