ASSO KOMMERI SÕDA JA RAHU: (kuri)kuulus jäägrijuht räägib lugusid kassiraguu hautamisest kuni maffiasõdadeni

Pärnu äärelinnas asub töökoda, kus Kommer aitab tegevusjuhendajana erivajadustega inimestel erinevaid puidust ja vineerist asju valmistada. „Töötukassast saadetakse ka pikaajalisi töötuid, et neid tööga harjutada. Praegu teeme siin lillekaste ja n-ö mudakööke lastele - no need mänguköögid õues - vaata, siin taga on üks valmis.“ Puidust postkastid, vineerist mobiilihoidjad, kõikvõimalikud laste mänguasjad, laatadelt tuttavad puidust n-ö naljasildid. Kommeri väljamõeldud tilluke majake, mille korstnas on pilu raha sisse panemiseks ning seinal kiri „Pank“. „Eks see on ka sõjaks valmistumine, kui oskad oma kätega midagi teha,“ ütleb Kommer.