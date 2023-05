VIDEO | Bang & Olufsen toob turule Beosound A5 kõlari, mis on loodud koostöös GamFratesi'ga

Võimas, täpne ja kaasaskantav heli

Foto : Bang & Olufsen

Kuigi Beosound A5 välimus on inspireeritud Bang & Olufseni Beolit-seeriast, pärineb tehnoloogia Beolab 90 ja 50 hi-fi-kõlaritest. Beamforming-tehnoloogia, mis on esmakordselt Beolab-seeriasse sisseehitatud innovatsioon, on toodud Beosound A5-sse, et kontrollida heli suure täpsusega. See loob kaasahaarava kogemuse, mis ületab kaugelt kaasaskantavate kõlarite ootusi.

Mõeldud kestma

Bang & Olufsen on tuntud oma kauakestvate toodete poolest ja Beosound A5 ei ole siinkohal erand. Lisaks oma ajatule väljanägemisele on kõlar disainitud modulaarselt, nii et seda saab vajaduse korral kergesti hooldada ja remontida, et pikendada selle eluiga, selle asemel, et asendada see uue kõlariga. Bang & Olufsen jätkab hõlpsasti vahetatavate esikaante tootmist uute materjalide ja värvilahendustega, et Beosound A5 saaks areneda koos kliendi stiili ja olemusega.