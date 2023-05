Kiredraama: armukese abikaasa 39 noahoobiga tapnud mees võib ennetähtaegselt vanglast vabaneda

Juhtum sai alguse 2014. aasta algul, kui Facebookis said tuttavaks ja hakkasid omavahel suhtlema Enel Pärna ja Arti Itra, on kirjutanud Sakala. Traagiliste sündmusteni jõuti 2014. aasta 31. mail, kui Itra tuli koos Pärna eksabikaasaga Viljandisse ning seltskond, kuhu kuulus peale nende veel naise seaduslik abikaasa, hakkas koos alkoholi jooma. Peo käigus lahkus korterist küll üks, küll teine inimene ning ühel hetkel olid Itra ja Pärna seal kahekesi, on kirjutanud Sakala. Öösel jõudis koju joobes naise abikaasa ja avastas Arti oma voodist. Mees vedas võõra sealt välja ja hakkas peksma. Süüdistuse järgi võttis Enel püksirihma ja hakkas abikaasat lämmatama, Arti haaras aga tabureti ja lõi mehe käpuli. Seejärel võttis Arti kööginoa ja lõi süüdistuse järgi ohvrile kaela ja kehasse. Noahaavade tõttu ohver häälitses. Enel andis Artile korralduse viia alustatud tegu lõpule. Süüdistuse järgi lõi Arti meest veel kokku 39 korda noaga. Sakala märgib, et ekspertide sõnul olid vigastused l sellised, et kui kohe oleks kutsutud kiirabi, oleks mees ellu jäänud. Kiirabi aga ei kutsutud. Tapetu lebas köögipõrandal ning Enel ja Arti käisid mööda linna ringi. 2. juunil kutsus Enel politsei ja teatas, et tal on korteris surnud mees.

Kohus mõistis Arti Itrale üheksa aastase vangistuse, ringkonnakohus tunnistas Enel Pärna süüdi tapmisele kihutamises ning talle mõisteti kaheksa aastane vangistus. Tema on vanglast ennetähtaegselt vabanenud. Mullu jättis kohus Arti Itra vangistuset enne tähtaega vabastamata. Nüüd arutab Tartu maakohus taaskord mehe tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Materjalid on esitanud Tartu vangla.