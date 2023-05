OTSEBLOGI | Autopomm tappis Venemaa linnas ühe elaniku, viga sai ka Kremli-meelne kirjanik. Venemaa süüdistab selles Ukrainat ja läänt.

Vene rahvuskirjanik Zakhar Prilepin sai laupäeval Nižni Novgorodi piirkonnas autopommiplahvatuses haavata, teatas Vene riiklik uudisteagentuur. Venemaa ütleb, et selles on süüdi Ukraina ja lääs. Vene päästeteenistuse allikas ütles:. „Ta jäi ellu, kuid sai haavata ja on teadvusel.“

Ukraina õhujõud võtsid, et tulistasid äsja omandatud Ameerika Patrioti kaitsesüsteemide abil Kiievi kohal alla Venemaa ülihelikiirusega raketi, mis on teadaolevalt esimene kord, kui riik on suutnud kinni püüda ühe Moskva moodsaima raketi. Õhujõudude komandör Mõkola Oleštšuk ütles Telegrami postituses, et Kinzhal-tüüpi ballistiline rakett tabati nädala alguses Ukraina pealinnale korraldatud üleöö rünnakus. See oli ka teadaolevalt esimene kord, kui Ukraina kasutas Patrioti kaitsesüsteeme.