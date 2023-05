Aasta Suurpere 2023 tiitli pälvis kuueliikmeline perekond Kalam Tartumaalt

„Tänavuse aasta suurperet sobivad iseloomustama järgmised märksõnad – töökus, pühendumus ning nooruslik entusiasm. Nende armastusest kantud suurpere lugu annab kinnitust, et lapsed ei ole mitte takistus, vaid uue energia ja väe allikas, et enda isiklikke unistusi ellu viia,“ tunnustas Õunap võitjaperet.

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul toetab pank Eesti elu ühe nurgakivina just Eesti Lasterikaste Perede Liitu ja Aasta Suurpere konkursi korraldamist. „Tänavuse Aasta Suurpere ema ja isa hindavad akadeemilist haridust ja on oma pere kõrvalt andnud suure panuse Eesti lastele ja noortele matemaatika ning reaalainete õpetamisse lasteaiast kuni ülikoolini. Žürii liikmena olen kindel, et nad oskavad ja tahavad aunimetusega kaasnevat stipendiumi nutikalt kasutada nii pere ühistegevusteks kui oma laste huvitegevuse ja hariduse toetamiseks ning oskuste arendamiseks,” selgitas Pechter.

Aasta Suurpere 2023 elab Tartumaal Vasula alevikus, kus ema Britt Kalam ja isa Kristjan Kalam kasvatavad nelja last: Maria (6), Markus (4), Mattias (3) ja Marten (1). Nii ema kui isa on Tartu Ülikooli reaalteaduste tausta ja teaduskraadiga ehk nagu nad ise ütlevad „hariduse ja teaduspõhisuse usku“. Isa töötab teadlase ja õppejõuna, ema töötab praegu pere väikseima kõrvalt kodukontoris fintech-firma analüütikuna ning õpib enesetäiendamise sooviga taimekasvatuse eriala Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.

Üheskoos on nad ette valmistanud ja läbi viinud gümnaasiumiõpilastele matemaatika riigieksamiks valmistumise kursusi ning aastal 2017 võitnud koostöös Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumiga aasta muuseumihariduse edendaja auhinna koolilastele tehtud interaktiivsete programmide eest, mis tutvustavad spordi, matemaatika ja füüsika vahelisi seoseid. Ema on välja töötanud ja mitu aastat õpetanud ka lasteaia huviringi „Mänguline matemaatika“ ning peab Instagrami lehekülge „MaMaMaatika“, kus postitab erinevaid nippe ja viise, kuidas õpetada matemaatikat loovalt, kaasahaaravalt ja päriselust lähtuvalt. Ka enda lapsi õpetab pere olema maailma suhtes uudishimulikud ning loomingulised ning otsima kõigele selgitust ja põhjuseid.

Aage Õunapi sõnul on „Aasta Suurpere” aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. „Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse oluliseim vundament. Nende tublide emade ja isade panust ühiskonda on eriti keerulistel aegadel oluline märgata ja esile tuua,“ sõnas Õunap.