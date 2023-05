Kohus jättis kaitseressursside ameti komisjoni eiranud kutsealuse juhiloast ilma

Kaitseressursside Ameti ettekirjutusega kohustati kutsealust ilmuma arstlikku komisjoni 10, jaanuaril. Sinna mees ei tulnud, mida põhjendas välismaal viibimise ning grippi haigestumisega. Amet palus saata haigestumist tõendavad dokumendid, kuid tähtajaks neid ei esitatud, selgub kohtuasjast. Amet märgib, et too inimene on korduvalt jätnud KRA arstlikku komisjoni ilmumata. Kõigis ettekirjutustes on ka sunniraha rakendamise hoiatus, vahemikus 50-600 eurot, ning neid on edastatud kohtutäituritele sissenõudmiseks. Tallinna halduskohus andis loa peatada kutsealusel mootorsõiduki juhtimise õigus alates 1. märtsist kuni terviseseisundi hindamisel osalemise kohustuse täitmiseni või kohustuse äralangemiseni.