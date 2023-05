Haapsalus hukkus tulekahjus kaks inimest

Päästjad murdsid ukse maha ja leidsid põlevast suitsu täis korterist ühe hukkunu ning tõid välja ühe kannatanu, keda kiirabi püüdis elustada, kuid kahjuks see tulemusi ei andnud. Mõlemad hukkunud olid meesterahvad.

Kell 7.58 oli tulekahju lokaliseeritud. Tulekahju kustutamise tulemusel said kortermaja alumised korterid tugevaid veekahjustusi.

Käesoleval aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud üheksateist inimest. Läbivaks probleemiks on traagiliste õnnetuste puhul sageli hooletus suitsetamisel, samuti elupäästva suitsuanduri puudumine või selle mittetöökorras olek. Päästeamet juhib tähelepanu, et töökorras suitsuandur aitab tulekahjust märku anda veel tema varajases etapis, hoides sellega ära kurvad tagajärjed.