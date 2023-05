GEORG MALVIUS | Kroonimise tähendus maailma ajaloos, veidrad seigad ja rasvased arved

See on kroonimisstseen – sätendav vaatemäng, mis kõneleb võimust ja traditsioonidest, tseremoonia, mis on inimesi aastasadu kütkestanud. Ole sa ajalooekspert, tseremoonialemb või lihtsalt kuningakoja traditsioonide uudistaja – kroonimine on igal juhul tõeliselt aukartustäratav spektaakel. Kuid kroonimisi on muidugi erinevaid.