JUHTKIRI | Ei taha ühtegi perre seda õudust, et lugupeetud esivanem ajab beebi ülekäigurajal alla

Midagi polnud teha – selle mehe reaktsioon pole enam see. Liiklus on aina vihasem. Ja parem karta kui kahetseda. Veidi aega mõelnud, kostis taat oma lastele: teil on õigus.

Eakate juhtide põhjustatud liiklusõnnetused on viimasel ajal muutunud väga rasketeks. Kuidas on võimalik, et ülekäigurajal aetakse alla kärus väikelaps koos emaga – ja 83aastane juht väidab, et tema ei näinud mitte midagi?

Liikluses vajalik erksus ja tähelepanuvõime paraku vähenevad vanuse kasvades. Tekkida võivad liigese-, nägemis-, kuulmis- ja muudki probleemid, mis aeglustavad õigeaegset reageerimist.

Kui enamasti on politsei sõnul eakate osalusega juhtuvad õnnetused poe parklas plekimõlkimised, siis üha sagedamad on juhtumid, kus sõidetakse reguleerimata ülekäigurajal otsa ootamatult teele astunud jalakäijale. Suvekuumuses sagenevad ka terviseriketest põhjustatud liiklusõnnetused.

Me ei saa eakatel keelata isiklikku sõiduautot kasutada – paljud neist elavad kohtades, kus ühistranspordiühendus on halb. Vaja on ju käia poes, kust asju on näpuotsas raske koju tassida. Kuid me saame nõuda, et teatud vanusest sageneks juhiloa jaoks vajalik tervisekontroll. Praegu tuleb seda vanematel kui 65aastastel teha iga viie aasta järel.

Ent juba 75aastaste puhul on tegu eaga, kui tervis hakkab järsult halvenema. Vähemalt 80. eluaastast võiks tervisekontroll olla iga-aastane.

Kiire ennetus aga algab oma perest. Politsei toonitab, et väga oluline roll on eaka lähedastel. Kas sinu eakas memm või taat ikka saab liikluses hakkama? Millal ta viimati tervisekontrollis käis? Kas võid käsi südamel öelda, et julgeksid temaga liiklusesse minna?