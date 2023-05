MAKARONIMÜSTEERIUM LAHENES: USA väikelinnas leiti metsa alt suured pastamäed, süüdlane pääseb puhtalt

Aprilli lõpus tehti New Jersey osariigis Old Bridge'i linnakeses veider avastus. Nimelt leiti kohaliku oja äärest otsekui tühjast õhust ilmunud pastamäed. Minema visatud toit kaalus kokku pea veerand tonni. Nüüd on selgunud, kes on metsa reostamise taga.