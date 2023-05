Piraadid võtsid kaks leedukat pantvangi

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis märkis, et kõnealused leedukad on olnud vangistuses juba üle kuu. Ta rääkis reedel portaalile 15min, et sai juhtunust teada juba märtsi lõpus ning Leedu diplomaatiline teenistus on läbirääkijatega pidevas kontaktis. „Fakt ise on olnud Leedu teenistustele ja vastutavatele asutustele teada juba mõnda aega,“ märkis Landsbergis.