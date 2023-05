Tänu valvsale kodanikule: Tartu politseinikud said jälile varastatud tõukside kokkuostjale

Politsei pressiesindaja Ragne Keisk lisab, et kevade saabudes ja kaherattaliste sõidukite linnapilti ilmudes aktiveerusid kohe rattavargad. Loodetavasti aitab kõnealuse juhtumi lahendamine vähemalt mõned rattavargad kätte saada, kuid praegu üritab politsei kindlaks teha kokkuostust leitud tõukside omanikke ning millal ja kust need pihta pandi.

„Nii mõnegi vargusjuhtumi puhul on ilmnenud kurb tõsiasi, et elektritõukeratas oli lahtiselt jäetud poeskäigu ajaks kaupluse ette või pargitud lukustamata terveks päevaks õppeasutuse juurde,“ selgitab Reinthal. „Iga kord ei aita ettekavatsetud vargust küll isegi korralik lukk ära hoida, kuid see pikendab kindlasti varga tegutsemise aega ning seeläbi suureneb võimalus, et keegi märkab kahtlast tegutsemist ja sekkub või loobub varas ise keeruka ettevõtmise tõttu vargusest.“