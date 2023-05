Politsei avastas Tartus varastatud elektritõukerataste kokkuostu

Tartu politseijaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal rääkis, et aprillikuu lõpus pöördus politsei poole tartlane, kes oli avastanud interneti müügikeskkonnas temalt varastatud elektritõukeratta müügikuulutuse. „Koostöös kannatanuga selgitasime välja müüdava ratta asukoha ning kuna menetlejatel oli asjaolusid ning müüja tausta täpsemalt uurides kahtlus, et selles kokkuostukohas võib olla veel teisigi Tartu linnast varastatud elektritõukerattad, siis teostas politsei Võru tänaval paiknevas kokkuostus läbiotsimise ning leidiski sealt ühtekokku üheksa elektritõuksi,“ selgitas Reinthal.

„Kuriteos kahtlustatavana pidasid politseinikud sündmuskohal kinni 38aastase mehe, kes on ametnikele juba varasemast tuttav. Talle esitati esialgne kahtlustus varastatud esemete omandamises ja hoidmises. Alustatud kriminaalmenetluses selgitame täpsemalt süüteo toimepanemise asjaolusid, sealhulgas sedagi, kes kokkuostu jõudnud elektritõukerattad ja millisest asukohast varastas. Paralleelselt menetlustoimingutele püüavad uurijad välja selgitada ka kokkuostust leitud elektritõukerataste omanikke, et need inimestele tagasi saaks anda,“ lisas menetlusjuht.

Politseinik tuletab viimaste kuude vargusjuhtumite pinnalt kaherattaliste omanikele meelde, et oma sõiduvahend tuleb seisuajaks korralikult lukustada. „Nii mõnegi vargusjuhtumi puhul on ilmnenud kurb tõsiasi, et elektritõukeratas oli lahtiselt jäetud poeskäigu ajaks kaupluse ette või pargitud terveks päevaks lukustamata õppeasutuse juurde. Iga kord ei aita ettekavatsetud vargust küll isegi korralik lukk ära hoida, kuid see pikendab kindlasti varga tegutsemise aega ning seeläbi omakorda suureneb võimalus, et keegi märkab kahtlast tegutsemist ja sekkub või loobub varas ise keeruka ettevõtmise tõttu vargusest,“ peegeldas politseinik.