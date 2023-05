SEISUKOHT | Istuge ise toas, kitupunnid! Kassidel on Supilinnas jõlkumiseks iga kell suuremad õigused kui uusasukatel!

Need inimesed on kasside ja koerte pidamise eeskirjad korralikule väikekodanlasele kohaselt läbi lugenud ja nõuavad, et kass oleks linnas ainult toas. Äsja olid Supilinna päevad, mille puhul on linnaosa kassid kujunenud juba vapiloomadeks, võin täie kindlusega öelda, et kassid on siin elanud palju kauem kui kõik need endale hiljuti Supilinna korterid ostnud inimesed.