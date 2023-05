VIDEO | Valitsus korraldab maakaitseüksustele lisaõppekogunemise Okas. Pevkur: palume lähedastel mõistev olla. Kuna on külm, siis kartulit panna niikuinii ei saa

„Minu esimene sõnum on kõikidele peredele. 607 inimest saavad kutse ja kõik need, keda see puudutab lõuna maakaitseringkonnas, palume mõistmist ja vastutulekut, et teie lähedased, kes on kaitseliidu liikmed, saaksid tänasest kuni pühapäevani Eesti riigikaitsesse panustada. Kuna on külm, siis kartulit panna niikuinii ei saa. Palun siis selle võrra mõistvat suhtumist, et mehed-naised, kes kutsele peavad reageerima, saaksid seda teha,“ ütles Pevkur.