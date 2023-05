100% KESKKONNASÕBRALIK UUDIS! Rohepesuga tulevikus enam ajupesu teha ei saa. Teenitud kasum läheb konfiskeerimisele

Praegune seis on halb. Uuringud näitavad, et enam kui pooled ettevõtete keskkonnaalastest väidetest on ähmased, eksitavad või tõendamata. Põhiline mure on selles, et väiteid esitatakse ilma täiendava infota ja tarbijal polegi võimalik hinnata nende tõesust. Märgiste puhul pea pooltel juhtudel on sertifitseerimine nõrk või puudub sootuks. Ettevõtja saab keskkonnasõbralikust tähistava märgise oma tootele liiga lihtsalt.