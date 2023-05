„AGA TA EI MEELDI JU KELLELEGI?“ Ekspert: Charles Roheline nägi inimkonna peamisi probleeme aastakümneid ette

Briti troonipärijat on alati peetud sutsu kummaliseks meheks. 1970. aasta veebruaris esitas ta verinoore printsina kõne, kus rääkis reostuse ja eriti plasti kohutavast mõjust keskkonnale. Tol ajal tõi see teema kaasa vaid muige taha peidetud haigutusi. Mis mõttes me ei tohi plastkõrsi kasutada? Kas see printsitobu tõesti ei oska millegi mõistlikumaga tegeleda?