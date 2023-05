TEINE TULISTAMINE 48 TUNNI JOOKSUL: end „kõvaks meheks“ pidanud 21aastane serblane tappis kaheksa inimest

Sel nädalal toimunud massitulistamised on Serbia rööpast välja löönud. On selge, et riik polnud suutnud veel kolmapäevasest koolitulistamisest üle saada, kui vähem kui 48 tundi hiljem toimus uus õõvastav veretöö. Sel korral peeti kahtlusalusena kinni 21aastane Uroš Blažić. Kohaliku meedia teatel tulistas mees kolmes Mladenovaci väikelinna ümbritsevas külas autost Ak-47 automaatrelvaga juhuslike inimeste pihta.