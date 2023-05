Kohus arutab raha omastanud päästja pankrotti

Ants Raavat süüdistatakse selles, et olles ajavahemikul 18. märtsist 2008 kuni 26. veebruarini 2020 mittetulundusühingu Aegviidu Päästeselts juhatuse liige, kellele oli pandud ka kohustus korraldada MTÜ raamatupidamist, omastas ta isiklikuks otstarbeks MTÜ kontolt raha, prokuratuuri teatel üle 42 000 euro. Raava vastu on esitatud ka tsiviilhagi, et see rahasumma temalt välja mõista, on Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja varem Õhtulehele öelnud. Enamasti kasutas Raava MTÜ kütusekaarti ja tasus ka MTÜ pangakaardiga kaupade eest, mis ei olnud mõeldud kasutamiseks päästeseltsis, lisas pressiesindaja. Kohtuasjast nähtuvalt tegi Raava ülekandeid enda arvelduskontole, samuti kasutas isiklike sõidukite tankimiseks MTÜ maksekaarti, kokku summas 9937 eurot. Harju maakohus karistas Raavat mullu kolmeaastase vangistusega tingimisi. Kohus rahuldas tsiviilhagi summas 41 860 eurot. Tallinna ringkonnakohus pole otsust muutnud ja riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust arutusele. Nüüd arutab Raava maksejõuetusavaldust Harju maakohus.