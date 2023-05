Korruptsioonis süüdistatav Odessa linnapea võeti vahi alla

Kohaliku meedia teatel on Truhhanovi korruptsioonijuhtumeid uuritud juba pikemat aega. Ent praegu võeti linnapea vahi alla, sest ta ei maksnud eelnevalt kohtu poolt määratud kautsjonit, mille suuruseks oli pea 31 miljonit grivnat (u 760 000 eurot). Seetõttu esitas prokurör kohtule avalduse mehe arestimiseks ning nii tehtigi. Truhhanov peab veetma kas 60 päeva trellide taga või tasuma alternatiivina 13,4 miljonit grivnat (u 330 000 eurot). See ei tühistaks aga tema eelmist maksekohustust.

2014. aastal linnapeaks valitud Truhhanovi näol on tegemist vastuolulise poliitikuga, kes väljendas karjääri alguses venemeelseid vaateid ning tegi koostööd moskvameelsete erakondadega. Viimastel aastatel on ta panustanud Odessa majanduslikule õitsengule. Linnapea kriitikud on süüdistanud teda korruptiivses juhtimises, ent Truhhanov on selliseid süüdistusi eitanud.