JUHTKIRI | Armastus ei tunne juba ammu sugu, nüüd siis tuleb seadus järele

Armastust pole nüüdisajal nagunii kuigi palju. Abielu, mis on inimkonna ajaloos algselt olnud pigem majanduslik liit ja muutus romantiliseks alles mõned sajad aastad tagasi, saab soopimedusest vaid võita.

Luterlik kirikuõpetaja Meelis Süld on Õhtulehes öelnud, et uues testamendis rõhutatakse kõikide inimeste võrdsust: „Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.“ (Gl 3:28).

Lääne ühiskonna kristlikel juurtel tuginevad väärtused – armastus, hoolimine, õiglus, rahumeelsus, suuremeelsus ja võrdõiguslikkus – viivad meid ka abieluvõrdsuseni. Kas see võtab kelleltki midagi ära?

Pigem annab juurde. Nüüdisaja maailmas, mis rõhub kriitikute meelest tarbimismaaniale ja enese huvide allakriipsutamine, on abielu sageli nagu möödaniku rudiment. Seega, kui keegi veel leiab, et tegu on siiski ihaldusväärse asjaga, millega oma pühendumist teisele inimesele tähistada, on tegelikult tegu konservatiivsete väärtuste edenemisega. Olgem rõõmsad, et on rohkem soovi olla mina asemel meie ja allutada oma egostlikud püüdlused millegi suurema nimel.

On hea, et seadusemuudatus teeb selgeks, kes saavad kanda ühist perekonnanime, kuidas on edaspidi lapsendamiste lood ning mitu vanemat saab lapsel olla. Samuti pannakse paika, kes saab vanemapuhkust. Seni on need küsimused tähendanud rakendusaktideta kooseluseaduse tõttu segast kohtuteed, mis on toonud endaga kaasa selliseidki veidrusi nagu näiteks kolm vanemat lapsel. Nüüdne seadusemuudatus välistaks selle.

Paaripanemisel ei peaks ka muretsema, et nüüd ei tohi kaasat meheks või naiseks kutsuda – seda ei saa ega taha keegi muuta. Nii jäävad alles ka need olulised terminid, mille võimaliku kadumise oht on näiteks kirikujuhile muret teinud.