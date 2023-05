GEA KANGILASKI:  7 noort vandusid aastal 2014, et ei naitu enne, kui Eestis seadustatakse geiabielud. Miks nad seda tegid?

10. juunil 2014 kirjutasid seitse noort inimest ühes Tartu vanalinna korteris valgele paberilehele järgmised read: „Kinnitame, et me ei abiellu enne, kui Eestis seadustatakse geiabielud“. Allkirjad pandi alla ja dokument jäeti hoiule. Kõik allakirjutanud olid heterod, seega miks see teema neile korda läks?