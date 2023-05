TINGIMISI VANGISTUS: Pärnu prügifirma endised juhtivtöötajad mõisteti süüdi omastamises ja dokumentide võltsimises

Rossmanit süüdistati selles, et OÜ Paikre juhatuse liikmena, kellele oli usaldatud ettevõtte vara, kasutas seda volitusi omamata enda või kolmandate isikute huvides.

Rossman oli OÜ Paikre juhatuse liikmena teadlik, et kõik arvetel kajastatud tehingud ei ole äriühingu huvides ega ettevõtlusega seotud, kuid sellele vaatamata kinnitas järjepidevalt teadlikult ja tahtlikult kulude kandmise OÜ Paikre varadest vastavalt vajadusele.

Olles OÜ Paikre juhataja kasutas Rossman ära oma õiguspädevust vastu võtta OÜle Paikre siduvaid otsuseid ning käsutada tema korralduses olevat äriühingule kuuluvat vara, ei täitnud oma ametialaseid ülesandeid ausalt ja õiguspäraselt, kahjustades sellega ühtsest tahtlusest toime pandud tegudega OÜ Paikre majandustegevust. Maakohus leidis, et Rossman on Sutti kaasaaitamisel sõlminud OÜ Paikre juhatuse liikmena OÜga Koguja, ajavahemikul 16.11.2015 kuni 15.10.2019 kahjulikel tingimustel lepinguid, tekitades nii OÜle Paikre suure varalise kahju kokku summas 98 176,10 eurot.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv sätestab omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas jäätmehooldust, mis tuleb sisustada jäätmeseaduse kaudu. Sellega seotud riigihankega tunnistas Pärnu linnavalitsus edukaks just OÜ Paikre esitatud pakkumuse. Rossman kui OÜ Paikre juhatuse liige vastutas lepinguga võetud kohustuste täitmise eest. Lisaks määrati OÜ Paikre arvete kinnitamise ringi Sutt. Tehtud otsusete alusel sõlmiti OÜ Paikre nimel lepingud Rossmani ja Sutiga seotud juriidiliste isikutega ning eesmärgiks oli mõlema mehe enda majanduslik huvi. Saades ise korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute rikkumisest kasu, jätsid Rossman ja Sutt teavitamata OÜ Paikre nõukogu enda seotusest lepingupartneritest osaühingutega. Tehtud otsusete alusel sõlmiti OÜ Paikre nimel Rossmani ja Sutiga seotud juriidiliste isikutega erinevaid lepinguid, mille kogumaht ulatus oktoober 2019 seisuga summani 636 764,03 eurot. Ametiisikutena rikkusid Rossman ja Sutt teadvalt ühiselt ja kooskõlastatult korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangut eriti suures ulatuses.

Sutile pandi süüks, et ta aitas Rossmanil korraldada viimasele usaldatud võõra OÜ Paikre vara arvelt ebaseaduslikult kolmandate isikute huvides arvete tasumist. Tegelikkusele mittevastavate arvete koostamise juhendamise ning nende arvete õiguse kinnitamisega aitas Sutt kaasa Rossmanil jätta OÜ Paikre varast ilma ning see muudeti teistele isikutele kuuluvaks. Sutt teadis, et tegelikkuses puudusid temal ja Rossmanil sellisteks toiminguteks volitused, kuna vara ei kasutatud OÜ Paikre huvides ega ettevõtluses. Seega toimus vara teiste isikute kasuks pööramine ebaseaduslikult.