PEALINNA MUREPINGID: vanurid tahavad jalgu puhata, aga eluheidikud joovad ja läbustavad. Korteriühistu peremees: „Kahju kaalub üles kõik positiivsed küljed!“

Neljapäeva keskpäev soojakraadidega just ei hiilga, ent päike oma kiirtega on siiski platsis. Ilusat, ent karget kevadilma naudakse ka kurikuulsal pingil. Seal valitseb vaikne romantiline meeleolu, istekohad on sisse võtnud elujõuline mees ja naine. Tõtt öelda on neil kaaslasi veel – paari lahutab pingil kolm pudelit, mille kangus varieerub nullist vähemalt neljakümne kraadini.