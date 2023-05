Ungari politseinikud kasutasid õpetajatele paremaid töötingimusi nõudnud meeleavaldusel pisargaasi

Ungaris pole õpetajaamet just kuigi prestiižne väljavaade. Niigi madalaid palku on kahandanud veel ka riigi kõrge inflatsioon ning töökeskkonnas toimub pidevalt ettearvamatuid muudatusi. Seega pole ime, et õpetajad on korraldanud viimase aasta jooksul meeleavaldusi ja streike. Nüüd soovib valitsus nende koormust uue seaduse najal veelgi tõsta.