Isamaa juht soovib erakonnajuhtide ümarlauda: otsime peretoetuste küsimuses poliitilist kompromissi

Avaldame Helir-Valdor Seederi kirja erakonnajuhtidele:

"Lugupeetud kolleegid,

Riigikogus esindatud erakondade esimeestena on meie õlul suur vastutus Eesti riigi arengu ees. Meie kuue fraktsiooni 101 rahvasaadikut peavad tagama, et Eesti riiki juhitakse parlamentaarse demokraatia kohaselt. Poliitikute omavahelised kisklemised vähendavad inimeste usku demokraatlikku riigikorraldusse.

Perehüvitiste seaduse menetlemise puhul on tulevaid pingeid juba kaugelt ette näha. Kuigi kehtiv seadus võeti eelmise riigikogu koosseisu poolt vastu mõni kuu tagasi kõigi fraktsioonide ühisel heakskiidul, mäletame me kõik, kui pingeline oli ligi aasta väldanud menetlusprotsess. See ajas lõhki ühe valitsuse ning kompromissi otsingul sekkus ka president, kes erakondade üksmeeles vastu võetud seaduse lõpuks välja kuulutas.

Värske valitsuskoalitsioon on otsustanud perehüvitiste seaduse vaid paar kuud pärast vastuvõtmist uuesti avada. Nagu seaduseelnõuga kaasnevatest dokumentidest lähtub, ei ole kavandavate muudatusega rahul ükski huvigrupp – nii need, kes seisid esialgse seaduse selja taga, kui ka need, kes olid sellele mullu vastu. Rahvaalgatus seadusemuudatuste vastu on nüüdseks saanud juba üle 19 000 allkirja. Et riigikogu saadikud esindavad oma valijaid, kandub see rahulolematus paratamatult edasi ka seaduse menetlusse.