MART SOIDRO | Tuleb tunnustada nursipalulaste vaoshoitust. Põhilised professionaalsed käratsejad elavad ju mujal

„Maailm on muutunud selliseks, et me peame kõva häälega välja ütlema, et me oleme rahvas, et meil on keel ja et me tahame rahvaloendusel olla võrokesed. Me tahame, et meie keele kohta ei öeldaks mitte murre, vaid keel; me tahame, et meie keskkond ja maa säiliks sellisena, et me saaks selle edasi anda järgmisetele põlvkondadele, et võrokesed kestaksid ka homme ja ülehomme,“ selgitas deklaratsiooni vanematekogu esinaiseks valitud Ülle Kauksi.