Mida meeles pidada kontinentaalvoodi valimisel?

Osad kontinentaalvoodid on ka mootorvoodid ja võimaldavad nii oma kasutajatele täiendavaid mugavusi. Kindlasti on aga kõigil kontinentaalvooditel olemas pesukast, mis on võimalus oma täiendavate patjade ja tekkide puhtana ja käepäraselt kasutatavana hoidmiseks. Loomulikult sobib ka voodipesukomplekt mugavalt pesukasti. Kui sul juba ei ole just pesukastiga nurgadiivanvoodit, siis on pesukastiga kontinentaalvoodi sinu elukorraldusse meeldiv täiendus.

Kvaliteetne uni ei sõltu siiski ainult voodist

Häiritud ja tihedate ärkamistega uni võib olla põhjustatud paljudest erinevatest teguritest ja mitte kõik ei pruugi olla seotud ainult magamiseks kasutatava voodi kvaliteediga. Isegi pidev väsimus ja suurem unevajadus võib viidata terviseprobleemidele. Õnneks aitab suurenenud unevajaduse põhjustajaid kindlaks teha vereanalüüs. Teadmises peitub kindlustunne ja kuivõrd unerütm on tihti organismi poolt antav signaal sügavamast probleemist, tasub seda alati kuulata.

Mõnikord on rahutu une põhjuseks hoopis kasutatav voodipesu. Tihti on just kvaliteetne voodipesu see, mis loob tingimused sügavaks uneks ja voodipesu valimisel tuleks kindlasti tähelepanu pöörata kangale.