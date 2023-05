VIDEO | Kaja Kallas ja veel neli ministrit rääkisid olukorrast riigis

Valitsus kiitis täna heaks, et Eestist saab asutajaliige Euroopa Nõukogus sõjakahjude registri loomisel, ütles välisminister Margus Tsahkna. „See on oluline samm, et Vene agressiooni tulemusel tekkinud kahjud arvataks kokku ja tehtaks vastav register süsteemselt, mis koondab ja analüüsib ja hoiustab pärast 24. veebruarit tõendatud kahjunõudeid Venemaale,“ seletas Tsahkna.

Siseminister Lauri Läänemets märkis seoses 9. mai pühaga, et julgeolekuolukord ei ole võrreldes eelmise aastaga muutunud ja see tähendab, et politsei on suurendatud jõududega väljas, et tagada avalik kord. „Eelnevatest aastatest teame, et 9. mail on tehtud rahvakogunemisi ja paraade, mille eesmärk ei ole tihtipeale olnud Teise maailmasõja hukkunute mälestamine, vaid pigem on neid proovitud ära kasutada mingisuguste provokatsioonide või Eesti riigi vastaste sõnumite väljaütlemiseks,“ ütles Läänemets. Seetõttu keelab politsei ära sellised kogunemised 9. mail, mis võivad propageerida sõda.

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et täna heaks kiidetud seaduste pakett annab valitsusele võimaluse kiirendatud korras riigikaitselistes huvides rajada harjutusala lihtsustatud planeerimismenetluses.

„See tähendab seda, et me planeerimismenetlusest loomulikult ei loobu. Loomulikult hindame ka Natura mõjusid ja mõju looduskeskkonnale. Kuid me teeme neid asju paralleelselt. See annab meile ajalise kokkuhoiu ja võimaluse harjutusala vabariigi valitsuse poolt ka kinnitada,“ seletas Pevkur.

Ajaliselt tähendab see seda, et kui täna kiitis valitsus seaduste ettepanekud heaks, siis loodetakse, et parlament suudab need seadusemuudatused enne jaanipäeva vastu võtta.

„Oleme juba alustanud Natura eelhindamisega. Praeguste plaanide kohaselt peaks see saama valmis juuni lõpuks või juuli alguseks. Kui Natura eelhinnang on valmis ja selle pinnalt on näha, et valitsus saab korralduse harjutusala rajamiseks teha, siis korralduse eelnõu koostatakse juulis ja siis läheb see avalikule arutelule,“ rääkis Pevkur.

Avalik arutelu tähendab, et kõigil asjaomastel on võimalus kaasa rääkida. Praeguse plaani kohaselt toimub see augustis.