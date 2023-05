JÄRELEVALVEKOMISJON PÄRIB ARU: parteid, mis raha eest arved ära maksate ja kuidas tekkis 260päevane maksetähtaeg?

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon (ERJK) saatis kuuele erakonnale järelepärimise. Sisu on sama, lihtsalt numbrid on erinevad: parteide netovara on negatiivne ehk erakonnal pole raha kõigi kohustuste täitmiseks, seejuures kohustuste täitmise tähtajad on juba käes või kohe kätte jõudmas. Isamaa puhul on teinegi teema: oma kampaaniaagentuurilt on nad saanud koguni 260päevase maksetähtaja.