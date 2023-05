Päästjad tõttasid Lasnamäel appi end vannituppa lukustanud koerale ja bussirataste vahele kinni kiilunud penile

3. mail kell 11.08 helistas häirekeskusesse Lasnamäe linnaosas Raadiku tänaval elav inimene, kes teatas, et tema väike koer on vannitoas hätta sattunud ja kiunub. Selgus, et koer oli ukse käepidemele hüpanud, misjärel see seestpoolt lukustus ning omanik ei saanud kuidagi ust avada. Kohale saabunud päästjad avasid ukse ning vabastasid koera.