Elamisloavaidlus: kohus arutab eluaegsest vangist lapsetapja ja vägistaja kaebust politsei vastu

Nimelt võib välismaalasest kinnipeetav võib sattuda nii-öelda suletud ringi – õigusnormide järgi on ühelt poolt avavanglasse paigutamise eelduseks elamisloa olemasolu, kuid teiselt poolt ei vaata politsei-ja piirivalveamet elamisloa taotlust läbi, kuna isikul on Eestis viibimiseks õiguslik alus olemas ehk isik kannab vanglakaristust, on öelnud s Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsman Õhtulehele. Nüüdseks on kohus kaebuse menetlusse võtnud. Otsust veel ei ole. Kohus kaasas nõuete määratlemiseks menetlusse justiitsministeeriumi, siseministeeriumi, Tallinna vangla ja Tartu vangla.