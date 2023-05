Halb uudis suvepealinna kinnisvaraturult? Maakler: tõenäoliselt tõusevad üürihinnad samas rütmis euribori tõusuga 

Kui inimene on ostnud laenuga korteri plaaniga see välja üürida, võib juhtuda, et ainult üüritulust laenu ära ei maksa. Korteri ülalpidamiskulud on samas tuntavalt tõusnud. Isegi siis, kui tõsta üürihinda, ei õnnestu ikkagi kogu hinnatõusu tasa teha.