Kurvikas merineitsi on osutunud itaallaste jaoks tüliõunaks

Paljud itaallased on kuju välimuse üle pahased. Üheks kunstiteose kritiseerijaks on Itaalia näitlejanna Tiziana Schiavarelli, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et talle rääkis merineitsist Monopolis elav sõber, kes pole samuti kujuga rahul. „See näeb välja otsekui merineitsi, kellel on kaks silikoonist rinda ning lisaks kõigele veel hiiglaslik tagumik, mille sarnast pole veel ühelgi merineitsil nähtud,“ selgitas Schiavarelli. Siiski tõdes näitlejanna, et omapärane kuju võib muutuda populaarseks turismiobjektiks.