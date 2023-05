JUHTKIRI | Lätis on toit juba kallim kui Eestis. Kaua suurkaupmeeste pidu seal veel kestab?

Nõukaajal oli levinud anekdoot, kuidas üks perekond tahab Eestist piiri taha kolida. Parteijuht Karl Vaino tänitab: nojah, igal pool on hea, kus meid ei ole. Perepea vastu: nii ongi, igal pool on hea, kus teid ei ole! Ega see arvamus rahvasuus ka praeguse valitsuse ajal palju muutunud ole: Eestis hinnad muudkui tõusevad, aga vaadake, milline imedemaa on Läti!