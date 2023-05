MAMMI TÕMBAKS SMUULILE JOONE ALLA | Ene Pajula: silmakirjalikkus häirib - ühtesid kommuniste tümitame, teised võivad olla partei auesimehed

See Juhan Smuuli ja punamonumentide ümber käiv lõppematu tants on pannud mammi endalt küsima, et kas me ei võiks ükskord minevikust lahti lasta? Huvitav, et Mait Vaik, (kes meenutab mammile ühte õiget punakomissari: „Mõistan täie printsipiaalsusega hukka kodanik Smuul, Juhani käitumise 1949. aasta küüditamise ajal, ja soovin, et kõik, mis teda avalikus ruumis meenutab, saaks hävitatud!“), polnud kodanik Vaarandi, Debora suhtes pooltki nii karm, kuigi ka Deborale saaks ette heita nii mõndagi tema sõjajärgses käitumises ja loomingus.