Koolireformist räsitud Lääneranna koolid pöördusid valla vastu kohtusse

Hagejad leiavad, et koolide reform olukorras, kus valla kulu lapse kohta oli mõnes piirkonnas oli vaid 800 eurot aastas, ei ole kaalutletud ja mõistlik ning sellised otsused viivad elanike lahkumiseni. Kohtuasjades osalevad eksperdid viitavad, et noorte perede maale elama asumise peamiseks takistuseks on algkoolide puudumine lähiringkonnas või valdade soov neid sulgeda. Ebatõhusa regionaalpoliitika tõttu on Eestis kümne aasta jooksul suletud 14% koolidest, sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta on kasvanud samal ajal aga üle kahe korra. Valitsuse kavandatud ning koalitsioonilepingus kokku lepitud algkoolide säilitamise meetmete tõttu leiavad kaebajad, et volikogu otsus oli rutakas, kahjustab kogu valla huve ning seab küsimärgi alla selle jätkusuutlikkuse.