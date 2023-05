Närvid läbi ja stress tapab. Millest saaks abi?

Nüüd on apteekides saadaval ka uus Nervostrong Intensive, mis on mõeldud täienduseks populaarsele Nervostrongile. Nervostrong Intensive on võrreldes ‘tavalise’ Nervostrongiga tunduvalt kontsentreeritum ning märksa tugevama rahustava ja pingeid leevendava toimega. Nervostong Intensive'it soovitatakse kasutada äärmiselt pingelistel ja stressirohketel aegadel, mil „närvid on täitsa püsti“.