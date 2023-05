Mai on autokuu. Ilma euriborita intress vaid 6,9 protsenti aastas

Mis on põhitingimused?

Tingimused taotlejale on laias laastus samad, mis varasemalt. Kuna kevad on autode vahetamise ja ostmise seisukohast aktiivne periood, mõtlesime klientidele ka omalt poolt midagi põnevat pakkuda. Nii on hetkel garanteeritud laenuintress 6,9 protsenti aastas ja ilma lisanduva euriborita.