Politsei- ja piirivalveameti peadirektorina alustab Egert Belitšev

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on politsei peamine ülesanne Eesti inimeste turvalisuse tagamine ja selle töö mõõdupuuks usaldus politsei vastu. „Turvalisuse üldpilt püsib hea, kuid väga selged murekohad on netikelmused, sagenevad teated õhkrelva või stardipüstoliga inimestest ning lähisuhtevägivald, millest teatamine küll vähenes, kuid pole põhjust arvata, et reaalselt oleks koduseinte vahel löömist ja ähvardamist vähemaks jäänud. Olulise ühiskondliku mõjuga raske kuritegevuse puhul nagu rahapesu ja korruptsioon näeme ohtu järjest suuremas konspireerimises ja tegevuse varjamises,“ kirjeldas ta.

PPA kui organisatsiooni kõige tähtsamaks väljakutseks peab Belitšev piisava hulga töökäte leidmist ja hoidmist. „Sisekaitseakadeemia ja politseikooli lõpetajate arv ei ole juba aastaid tasakaalus vabade kohtade hulgaga ning tööjõu vajadus üha süveneb. See tähendab, et PPA peab karjäärivalikut pakkudes olema veelgi konkurentsivõimelisem ning mõtlema ka kriisiaegsele mehitatusele. Seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu tegid PPA kolleegid mullu ületundidena enam kui saja inimese aasta töö ja see olukord ei ole jätkusuutlik,“ rõhutas Belitšev.

Belitševi sõnul on PPA suure tähendusega äge organisatsioon. "Politsei tegutseb meeskonnana ja senise peadirektor Elmar Vaheri eestvedamisel on ligi 4500 inimesest sellest saanud tugev ja tõhus tiim, millel on üks eesmärk – olla Eesti inimeste jaoks parim politsei. Ametisse astudes tunnen vastutust kõigi politsei töötajate aga ka kõigi Eesti inimeste ees ja annan endast kõik, et meie riik oleks turvaline paik,“ ütles ta.

Siseminister Lauri Läänemets soovis uuele PPA peadirektorile jõudu, teotahet ja uuenduslikku meelt. „Politsei- ja piirivalveameti uuele peadirektorile on ootused suured, sest Eesti inimeste kõrget usaldust ameti vastu tuleb välja teenida iga päev. Kahtlemata ei ole see kerge, aga usun, et nii nagu PPA on viimastel aastatel suurepäraselt hakkama saanud erinevate kriiside eesliinil tegutsedes, suudab amet Egert Belitševi juhtimisel jätkuvalt kõrget taset hoida. Tänan Elmar Vaherit tehtud töö eest. Selle tulemust kipume Eestis juba iseenesestmõistetavalt võtma – meil on siin turvaline elada," ütles Läänemets.

Siseminister Lauri Läänemetsa ettepanekul kinnitas Vabariigi Valitsus Egert Belitševi PPA peadirektori ametikohale 12. jaanuari otsusega. Tema ametiaeg kestab viis aastat kuni 1. maini 2028.