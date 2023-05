Õigusteadlane: Juhan Smuuli küüditajaks või kaasaaitajaks tunnistamine on keeruline

Juhan Smuuli 1949.aasta märtsis toimunud tegude hindamisel tuleb kõigepealt selgeks saada, millega ta täpsemalt tegeles, sõnas Jaan Ginter. Küüditamine tervikuna oli kahtlematult väga raske inimsusevastane kuritegu, kuid küüditamise raames tehti väga palju erinevaid toiminguid, millest mõningaid saab tunnistada selle inimsusevastase kuriteo täideviimiseks, mõningaid selle kuriteo toimepanemisele kaasaaitamiseks, aga mõningate puhul on seos küüditamisega olemas, aga neid tegusid endid ei saa lugeda ei kuriteo täideviimiseks, ega sellele kaasaaitamiseks, rääkis Ginter. Praegu arutuse all olev Juhan Smuuli tegevus seisnes küüditatute vara arestimisel selle üles kirjutamises. „Kõue küla puhul ei ole avaldatud materjalidest päris selge kuivõrd oli selline vara üleskirjutamine vahetu küüditamisega seotud. Mõnede avaldatud mälestuste kohaselt toimus see mitte inimeste kodudest ära küüditamise päeval, vaid sellele järgneval päeval,„ kõneles Ginter. „Tundub ka loogiline, et võimud võisid valida vara arestimiseks üles kirjutamiseks natukene rahulikuma aja. Seda seetõttu, et inimeste kodudest ära viimine sooviti igasuguste komplikatsioonide vältimiseks läbi viia võimalikult kiiresti, aga detailsete vara üles kirjutamise aktide koostamine võttis kahtlematult päris palju aega.“

Ginter märkis, kui arvata, et Kõue külas küüditatute vara üles kirjutamiseaktil on õige kuupäev, siis võib arvata, et Kõue külas toimus vara üles kirjutamine inimeste kodust küüditamisega samal päeval, aga siiski ajaliselt mõnevõrra hiljem. „Kui see nii toimus, siis oleks omajagu põhjendamatu hakata Juhan Smuulile süüks panema inimeste küüditamist. Küüditamisele järgnenud vara arestimiseks üles kirjutamine on oma iseloomult rohkem raamatupidamislik toimetus ning selle läbi viijad võisid eneses isegi arvata, et see vara üles kirjutamine tuleb küüditatule pigem kasuks, kuna sellega tekkis nimekiri, mille alusel küüditatutel oleks saanud hiljem tekkida võimalus vara tagasi või selle kompenseerimist nõuda,” sõnas ta.

Ginteri sõnul ei saa kunagiste sündmuste hindamisel jätta arvestamata, et 1949. aasta oli äärmusliku hirmuõhkkonna aeg, ning raske on otsustada kuivõrd vaba oli Juhan Smuul selle vara üleskirjutamise komisjonis osalemise otsustamisel. Seega võib Ginteri sõnul olla Kirjanike liidu otsus mitte eemaldada kirjanike liidu majalt Smuuli bareljeefi olla üpriski põhjendatud.