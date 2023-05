Politsei uurib tänavavalgustuse projekti asjaolusid

Kambja vald pöördus avaldusega politseisse, mille põhjuseks on mullu septembri lõpus välja kuulutatud Nõlva ja Kasevälja teele tänavavalgustuse rajamise riigihange, millele kutsuti hinda pakkuma kolm ettevõtet, kuid reageeris vaid üks. Postimehe teatel tunnistas 10. oktoobril vallavalitsus OÜ ​Eltam ​tehtud 57 000-eurose pakkumuse edukaks ning tööde lõpptähtajaks oli määratud sama aasta 30. detsember.Valla majanduskomisjoni esimehe Tarmo Kleimanni sõnul selgus hilisema uurimise käigus, et teised kaks ettevõtet ei võtnud hankest osa, kuna ei pidanud tööde tegemist nõnda lühikese ajaga võimalikuks, on kirjutanud Postimees. Kuu aja pärast küsis hanke võitja ​Eltam ​ehitustähtaja pikendamist 2023. aasta aprilli lõpuni. Politsei pressiesindaja Ragne Keisk kinnitas Õhtulehele, et Tartu politseijaoskond on alustanud väärteomenetluse Kambja Vallavalitusest läkitatud avalduse pinnalt ning menetluse raames kontrollitakse võimaliku õigusrikkumise aset leidmist. Menetlus veel kestab ning praegu midagi täiendavat lisada ei ole, sõnas Keisk.