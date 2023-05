Puhas töö: Iirimaa koorifestivalile kutsutud kolm Eesti koori võtsid kõik auhinnad

Eesti kooride võidud maailma erinevatel festivalidel pole haruldased. Küll on aga haruldane see, et kui võistlusel osaleb kolm Eesti koori, siis nemad on ka kolm esimest. Iirimaa võistulaulmisel sai teise koha Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor ja kolmanda koha Tallinna tehnikaülikooli akadeemiline naiskoor.