Lõuna-Korea tudeng pistis nahka hinnalise kunstiteose

Kui muuseum Nohilt küsis, miks ta banaani nahka pistis, vastas noormees, et ta polnud hommikust söönud ning oli näljane: „Ma mõtlesin, et see oleks huvitav. Kas see polegi sinna söömiseks kleebitud?“ Hiljem mainis ta kohalikule meediale, et modernse kunsti kahjustamist võib pidada samuti kunstiks – lisaks kleepis ta ju banaanikoored tagasi.