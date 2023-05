JUHTKIRI | Kohalikud liikluskeerises

Tallinna külje all uusasundustes on üsna mitu ohtlikku kohta, kus pidurite kriginat ja kirumist kostab pidevalt. Maantee kõrval jookseb jalgrattatee, üle selle viib maanteele uusrajoonist tulev kõrvaltee. On siis jalgrattur peateel või ikkagi kõrvalteel, ta ju omal rajal? Mis siin kehtib, parema käe reegel? Või peab jalgrattur ikkagi igal juhul autole teed andma? Objektiivselt otsustada ei suuda tavaliselt ka need, kellel liikluseksam tehtud, olgu või eeskujulikult. Nende teede kasutajad nurisevad: pange ometi mingidki märgid! Märke polnud veel eelmise rattahooaja lõpuski. Ise ka panna ei tohi.