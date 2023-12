SURMASÕIT KARJUS TULLES: Järvamaal rängas avariis hukkunud noorukid olid purjus

Õnnetuses sai sõiduk kokkupõrkes puuga nii tugevasti kahjustada, et kohapeal polnud võimalik kindlaks teha, kas kaasreisija kohal istunud noorukil oli turvavöö kinnitanud. Päästjad lõikasid sõidukis viibinud inimesed välja ning kontrollisid sündmuskoha veel termokaameraga üle, et saada aimu, kas keegi on veel autost välja lennanud.