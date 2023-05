SEISUKOHT | Miks ratturid kergliiklusteel, mis on justkui neile loodud, sõita ei või? Miks nad peavad autoteel sõitma?

Lumi on läinud ja jalgratturid on oma sõiduvahendid taas talvekorterist välja kraaminud. Elagu sport – rattasõit on väga tore ja tervislik! Kiivrid, lükrast rattariided, viimane rattamudel – ühel uhkem varustus kui teisel. Ka on riik usinalt kergliiklusteid ehitanud. Otepää ümbruses on neid kohe eriti palju. Tundub nagu ideaalne elu – ratas on, tee on ka, aga sellest hoolimata sõidetakse autoteel. Kolmekesi kõrvuti. Nii, et autoga kuidagi neist mööda ei pääse.